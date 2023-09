Politiet lukker rockerborge øjeblikkeligt

Lukningen sker som følge af den ulmende bandekrig, der i København har ledt til blandt andet et mord på Christiania og en bombesprængning ved et Hells Angels-klubhus. Det er angiveligt Hells Angels og Nørrebro-banden Loyal To Familia, der er i konfrontation.

Uroen førte tidligere på måneden til, at flere klubhuse i Københavns-området med tilknytning til Hells Angels blev lukket af politiet.

- Vi har fulgt situationen i København tæt, og derudover har vi løbende den seneste tid kigget på efterretninger og mulige konfliktscenarier i forhold til, hvilke grupperinger vi har i Østjylland.

- Det samlede billede, vi står med nu, gør, at vi skrider ind for at skabe tryghed blandt borgerne og være på forkant med situationen. Vi vil undgå, at konflikten udvikler sig, og at der kommer til at opstå uro omkring de tilholdssteder, som rockerklubben har i Østjylland, udtaler politiinspektør Anders Uhrskov i pressemeddelelsen.



Klubhuset i Lystrup dannede i april rammen om en stor fest i Hells Angels-regi med over 500 inviterede.