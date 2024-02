Nu kulminerer stormen

Kort tid efter, at Silstrup i Thy målte stormens højeste vindstød, er det nu Stenhøj i Vendsyssel, der har taget føringen.

Her er der netop blevet målt et vindstød på 37,6 meter i sekundet, hvilket er det hidtil højeste vindstød under Rolf.

Det er samtidig det højeste vindstød, der er målt siden stormen Pia i december 2023.

Generelt er der gennem hele natten og morgenen blevet målt mange kraftige vindstød af stærk storm eller orkan ned gennem Jylland, Fyn og Vestsjælland.