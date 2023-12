Nu er ministeren landet i katastrofe-truet område

Miljøminister Magnus Heunicke (S) er lige nu på besøg i Ølst ved Randers, hvor myndighederne kæmper for at forhindre et jordskred i at udvikle sig til en miljøkatastrofe.

Forurenet jord fra virksomheden Nordic Waste risikerer at ende i Alling Å, så det påvirker livet i vandet.

Randers' borgmester Torben Hansen viser ministeren rundt i området. Formålet med besøget er at finde en plan for, hvordan situationen skal håndteres.