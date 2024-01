Nordic Waste bekræfter: Vi har afleveret høringssvar - tavs om milliongaranti

Nordic Waste havde indtil torsdag klokken 16 til at stille en temmelig stor økonomisk garanti.

Intet mindre end 205 millioner kroner, skal virksomheden dokumentere, at de kan stille som økonomisk sikkerhed for oprydningsarbejdet ved Nordic Waste.

Og virksomheden har nu svaret, det bekræfter de over for TV2 Østjylland.

- Det eneste, jeg kan sige, er, at vi har et høringssvar, der bliver behandlet af Miljøstyrelsen, siger Søren Møgelvang, der er presseansvarlig ved Nordic Waste.

Han vil dog ikke fortælle noget om, hvad der står i høringssvaret, eller om virksomheden vil stille den økonomiske sikkerhed.

Han fortæller, at det er et supplerende høringssvar til det, virksomheden afleverede onsdag, hvor de skulle svare på de to påbud, Nordic Waste er blevet varslet.

TV2 Østjylland forsøger at få en kommentar fra Miljøstyrelsen.