En mand er kørt ind i et hus på Clausholmvej i den lille by Årslev syd for Randers.

Det oplyser operationschef Johnny Damgård fra Beredskab og Sikkerhed til TV2 Østjylland.

- Manden er blevet hjulpet ud, og så vidt jeg har hørt, at han ikke kommet slemt til skade. Nu er der et arbejde med at få stabiliseret huset, siger Johnny Damgård.

Det er uvist, hvorfor manden mistede herredømmet over sin bil.

TV2 Østjylland har forsøgt at få en kommentar fra Østjyllands Politi.