Kvinde blev kørt ned foran løbehold, nu er 18-årig løsladt

Den 26-årige kvinde, som torsdag blev ramt af en bil i krydset Oddervej/Hestehavevej i Højbjerg er afgået ved døden. Det bekræfter Østjyllands Politi.

Politiet mistænkte, at en 18-årig mand kørte narkokørsel, og ved et grundlovsforhør fredag valgte retten at opretholde anholdelsen af den 18-årige i tre gange 24 timer, mens politiet afventede svar på hans blodprøve taget efter ulykken.

Den 26-årige kvinde blev indlagt i kritisk tilstand efter ulykken. Ulykken skete torsdag aften, hvor politiet fik meldingen klokken 17.51.

Efter den første screening af en blodprøve fredag ikke indikerede, at den 18-årige skulle have haft narkotika i blodet, er han blevet løsladt.



Den 18-årige er sigtet for uagtsomt manddrab og for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på videreoverdragelse.