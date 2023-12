Kathrines bil fundet efterladt: Politiet er bekymret for hende

Politiet leder efter en kvinde, hvis bil er fundet efterladt på krydset Fuglsangsvej - Vellingvej nord for Bryrup.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Der er tale om 41-årige Kathrine, der ikke er set siden tirsdag. Noget tyder på, at hun er kørt fast i sneen.

I en pressemeddelelse onsdag eftermiddag siger politiet, at der ikke er noget, der tyder på, at der er begået en forbrydelse i forbindelse med hendes forsvinden.

'Men vi er bekymrede for hendes ve og vel,' siger politikommissær Kenn Sølvkær fra lokalpolitiet i Silkeborg.



Teorien er, at hun er kørt fast og har forladt sin bil.

'Det ser ud som om, den kan være kørt fast, inden hun forlod bilen, derfor er vi selvfølgelig meget interesserede i, om andre har set hende omkring vejkrydset eller måske hjulpet hende med et lift fra stedet,' siger Kenn Sølvkær.

Politiet opfordrer folk, der måtte have været i kontakt med Kathrine, til at ringe på telefon 1-1-4. En tese er, at nogen kan have givet hende et lift.