Hund aflivet på stedet efter brutal behandling i park

Opdatering klokken 13.10: Der er tale om en 23-årig mand, der er sigtet for at have overtrådt dyreværnsloven. En dyrlæge på stedet vurderede, at hunden var i så dårlig forfatning, at det var nødvendigt at aflive den på stedet.

Kastet i jorden

Et opslag om vanrøgt af en hund har fået stor opmærksomhed på Facebook, siden det blev delt i facebookgruppen 'Alle os fra Åbyhøj' torsdag.

Det har fået en række borgere til at kontakte Østjyllands Politi, der fredag morgen er rykket ud til en adresse i Åbyhøj.

- Vi har fået flere anmeldelser om vanrøgt af en hund. Vi er på stedet her til morgen, og vi har fået fjernet hunden, og så skal vi undersøge sagen nærmere. Blandt andet om der skal rejses sigtelse, siger kommunikationsmedarbejder Jakob Christiansen.

Aflivet på stedet

I det oprindelige opslag i den lokale facebookgruppe beskriver en anonym bruger, at hun har set hundens ejer kaste den i jorden flere gange og var voldelig mod hunden i Åbyparken ved Silkeborgvej. Ifølge opslaget skreg hunden og virkede tydeligt bange.

Brugeren skriver, at hun har valgt at være anonym, da manden virkede meget aggressiv, da hun henvendte sig til ham for at påtale hans behandling af hunden.

Efter det oprindelige opslag har flere brugere skrevet, at de også har set manden behandle hunden dårligt.

Østjyllands Politi oplyser over middag, at hunden blev aflivet på stedet efter en vurdering af en dyrlæge.

TV2 Østjylland har været i kontakt med den anonyme bruger, der står opslaget i 'Alle os i Åbyhøj'. Vedkommende har givet tilladelse til, at vi bringer billeder fra opslaget.