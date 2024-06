På et pressemøde tirsdag formiddag fortæller Venstres politiske leder i Aarhus Kommune, Christian Budde, at man forlader de forhandlinger om en grøn mobilitetsplan i Aarhus, som der har været forhandlet om de seneste par uger.

- Vi er bange for, at et flertal er ved at smadre midtbyen. Regningen bliver for høj til, at vi kan sidde med. Det vil flå Aarhus midt over, lyder det.