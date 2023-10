Flere uheld skaber kø i morgentrafikken

Den voldsomme nedbør, der lige nu rammer landsdelen, påvirker trafikken flere steder.

På motorvej E45 er der sket flere trafikuheld, som medfører lukkede spor og massive køer i morgentrafikken.

Både ved Horsens mellem afkørsel 56a Horsens V og 55 Horsens N er der sket et uheld mellem to biler i nordgående retning. her er der igen åbent i alle spor.

Mellem Skanderborg N og Fuglsang er der sket et solouheld i sydgående retning. Det er sket på det tresporede stykke af motorvejen.

Også på Randersvej i Skejby skete et uheld i morgentrafikken, hvor en bus og en personbil kørte sammen og spærrede et spor på det tresporede stykke.

På rute 195 Brabrand N til Rute 15 Herningmotorvejen før Motorvejskryds Aarhus er der også sket et uheld, og et spor er spærret, fremgår det af vejdirektoratets Trafikinfo.

Politiet advarer bilister og opfordrer til at køre efter forholdene og huske at holde afstand.