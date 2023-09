Flammerne er gået igennem taget: Gårdbrand i fuld gang

Det er gang i en brand lige nu i en ejendom på Stoubyvej ved Øster Tørslev.

Det oplyser operationschef Thomas Jørgensen fra Beredskab & Sikkerhed til TV2 Østjylland.

- Vi er derude med en del køretøjer og er ved at danne os et overblik. Det seneste, jeg har fået at vide, er, at branden er gået igennem taget på bygningen. Vi får meldingen fra en nabo, der opdager ilden kort efter halv syv, siger Thomas Jørgensen.



- Mine folk arbejder derude lige nu, og umiddelbart er der ingen hjemme, ligesom der ikke er meldinger om dyrehold. Det er en landejendom eller gård - muligvis ubeboet.

Opdateres...