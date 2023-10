Efterskoleelever bremset ved grænse - nu bliver de forsinket

Normalt er der stramme sengetidsregler for efterskoleelever, men natten til onsdag er natterend fuldstændig vitalt for en gruppe elever fra Djurslands Efterskole.

De skulle have landet med et fly i Billund Lufthavn tirsdag aften omkring klokken 23, men nu skal deres familier i bedste fald vente til langt ud på natten på at se dem.

Det fortæller efterskolens forstander, William Enevold Ehmsen, der er i løbende kontakt med den gruppe på 32 elever og fem medarbejdere, de sendte afsted, før Hamas' angreb mod Israel satte ind.