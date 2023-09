Demonstranter på gaden i kamp for tryghed, liv og helbred

Flere hundrede mennesker er onsdag samlet til demonstration i Grenaa for at bevare byens akutlægebil. I sidste kom det frem, at bilen er blandt de fire akutlægebiler i Region Midtjylland, som skal spares væk. Og med 56 kilometer til hospitalet i Randers og 63 kilometer til AUH, øger det utrygheden blandt byens borgere.

quote Der vil gå liv tabt, hvis man ikke får den rigtige indsats så hurtigt som muligt. Mette Bagger Kirk, Støttegruppen for Grenaa Sundhedshus

- Det er problematisk, fordi alle forskningsresultater viser jo, hvor vigtig tidlig indsats er, siger Mette Bagger Kirk.

Hun er formand for Støttegruppen for Grenaa Sundhedshus og frygter for konsekvenserne ved ikke længere at have en akutlægebil i Grenaa. - Der vil gå liv tabt, og hvis man ikke får den rigtige indsats så hurtigt som muligt, risikerer patienten jo at blive handicappet og få nogle følgesygdomme, som er helt unødvendige, siger hun.

- Hvis du har fået en hjerneblødning, hvis du har fået en blodprop i hjertet eller i hjernen, småbørn, der har fået fremmedlegemer i halsen. Det er en hel liga for sig. Paramedicinerne har en grænse for, hvad de må behandle. Jeg har selv arbejdet som anæstesisygeplejerske i 20 år, så jeg ved faktisk godt, hvad jeg taler om, siger Mette Bagger Kirk.



Hvor meget skal der spares? Hvor meget skal der spares? I alt skal Region Midtjylland spare 364,4 millioner kroner i 2024. Ifølge Region Midtjyllands budgetforlig, kan der spares 30-35 millioner årligt ved at nedlægge fire ud af ti akutlægebiler. De fire akutlægebiler, der lukkes, er placeret i Grenaa, Silkeborg, Ringkøbing og Lemvig. Nedenunder er en oversigt over, hvor mange kørsler de enkelte akutbiler havde pr. døgn sidste år. Grenaa: 2,8

Herning: 6,3

Holstebro: 4,2

Horsens: 7,5

Lemvig: 1,5

Randers: 6,1

Ringkøbing: 2,7

Silkeborg: 6,0

Viborg: 5,9

Århus: 12,6

I alt: 55,7 arrow-down

Blev ringet op da aftalen var indgået Til stede ved dagens demonstration er også det lokale regionsrådsmedlem Else Søjmark (A). Selvom hun er formand for udvalget for nære sundhedstilbud, påstår hun, at hun ikke kendte til, at akutlægebilen i Grenaa skulle spares væk, før aftalen var indgået. - Jeg var ikke med i forhandlingerne. Der havde vi vores gruppeledelse, der var forhandlingsudpeget til at deltage. Jeg blev ringet op, og så lå der en mail i min mailboks i forlængelse af budgetforhandlingerne, siger Else Søjmark.

Hvad er en akutlægebil? Akutlægebilerne er et supplement til ambulancerne, og medbringer avanceret udstyr og medicin. Akutlægebilerne kan i samarbejde med en ambulance betragtes som en lille mobil intensivafdeling på hjul. En gennemgang af fordele ved en akutlægebil viser, at der ved række type af akuttilfælde er forbedret overlevelse for patienter, som har fået hjælp af en læge på ulykkesstedet i stedet for eksempelvis en paramediciner eller ambulanceredder. Det drejer sig om patienter med hjertestop og svære hovedtraumer, og der er også bedre overlevelsesmuligheder for patienter med svære traumer. Kilde: Region Midtjylland og Defactum