Brud på gasledning: Politiet har afspærret boligområde

Østjyllands Politi har i forbindelse med et brud på en gasledning afspærret en vej i et boligområde i Hinnerup her ved 11.30-tiden.

Der er tale om et område med en diameter på 50 meter omkring Damsbrovej 49.

Ifølge politiet er det brandvæsenet, der har vurderet, at der er behov for at spærre af, men der skulle være tale om et ledningsbrud, hvor gassen ikke er antændt.

Meldingen kom ind klokken 10.39.

Opdateres...