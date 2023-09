Brand i landejendom: Flere bygninger er kollapset

Der er brand i en landejendom på Hovedvejen i Auning lige nu.

Meldingen kom ind klokken 13.52, da en forbipasserende så røg stige op fra ejendommen, der ligger midt i et skovområde.

- Vedkommende gik ind i skoven, og så, at det brændte kraftigt fra en traktor, og ilden nåede at sprede sig til flere bygninger, før vi kom derud, fortæller operationschef Johnny Damgård fra Beredskab & Sikkerhed til TV2 Østjylland.

- Vi er derude med flere tankvogne og sprøjter, og lige nu handler det om at forhindre ilden i at sprede sig yderligere. Det brænder stadig, og flere bygninger er allerede drattet sammen, så vi kommer til at være der i nogle timer endnu, hvorefter den står på efterslukning i et godt stykke tid, siger Johnny Damgård.

Der er ingen meldinger om mennesker eller dyr, som er kommet til skade.