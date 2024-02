Bedsteforældre demonstrerer mod biogasanlæg

Gruppen "Bedsteforældrenes Klimaaktion" demonstrerer foran rådhuset i Ebeltoft, hvor byrådet i dag, onsdag, skal tage stilling til mulige placeringer for et kommende stort, moderne biogasanlæg.

Demonstranterne vil vise deres modstand mod planerne om opførelsen af det pågældende anlæg, der bliver et af Danmarks største. Grundlæggende protesterer de imod idéen om, at biogas skulle være en grøn energikilde.

De hæfter sig ved, at det kræver gylle fra animalsk produktion for at drive et biogasanlæg, og det mener de ikke er særligt klimavenligt.

- I mine øjne er det ikke bioneutralt. Godt nok bruger biogasanlæg biprodukter, men det forudsætter, at vi bliver ved med at producere biprodukter. Og det virker skørt at bygge noget, som forudsætter, at vi bevarer landbruget, som vi kender det i dag, og ikke udvikler det, som der er behov for, siger Annemarie Svenningsen fra "Bedsteforældrenes Klimaaktion".

Der er allerede et mindre biogasanlæg tæt på Djurs Sommerland i dag, og det er blandt andet ejerne af dette anlæg, som vil bygge det nye. Placeringen har mødt modstand fra Djurs Sommerland.