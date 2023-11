Alvorlig ulykke ved Bilka i Randers - fodgænger ramt af bil

Mandag middag er der sket en alvorlig ulykke ved Bilka i Randers, der ligger i Randers Storcenter.

- Vi er til stede ved en alvorlig hændelse. Vi får anmeldelse om, at en person sidder fastklemt, siger operationschef Anders H. Jensen fra Østjyllands Brandvæsen.

Ulykken blev meldt ind klokken 11.34, oplyser han.

Politi, brandvæsen og ambulance er til stede, lyder meldingen.

- Det er et alvorligt færdselsuheld, vi er ude til, siger kommunikationsmedarbejder Jacob Christiansen fra Østjyllands Politi.

Politiet oplyser, at der er tale om en bil, der har ramt en kvindelig fodgænger på Merkurvej ved Bilka.

- Mere kan jeg ikke sige lige nu, siger Jacob Christiansen.

Østjyllands Politi arbejder fortsat på at få et overblik over situationen.

TV2 Østjylland følger sagen...