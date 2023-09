En 27-årig mand idømmes ved Retten i Aarhus 12 års fængsel for at have kvalt en hjemløs mand på en bænk i Rådhusparken i Aarhus i december 2021.

Den tiltalte tilstod drabet på den 34-årige mand, Adam Mohammed Shik, der var et kendt ansigt i hjemløsemiljøet i Aarhus.

Ritzau

