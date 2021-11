Vild stoledans: De blev borgmestre mens du sov

Fem nye borgmestre. Det er indtil videre, hvad østjyderne vågner op til.

Det står klart efter en nat med masser af politisk stoledans fra Randers til Horsens og fra Silkeborg til Djursland.

Her er et overblik over, hvem der er blevet borgmestre, mens landet sov.

Syddjurs har fortsat S-borgmester

I Syddjurs Kommune var en ting givet på forhånd, og det var, at kommunen skulle have en ny borgmester, da Ole Bollesen (S) ikke genopstillede.

Det bliver dog fortsat en socialdemokrat, der skal stå i spidsen for Syddjurs. Det kunne Michael Stegger (S) meddele, da han midt på natten trådte frem for pressen.

- Det er sådan, at det er mig, der er den nye borgmester i Syddjurs Kommune, enstemmigt bakket op af 27 byrådsmedlemmer, der står på denne aftale, jeg lige har sat min underskrift på. Det har vi alle sammen gjort, sagde Michael Stegger, der også allerede på valgnatten kunne fortælle om en fordeling af formandsposterne i de politiske udvalg.

Michael Stegger kunne også meddele, at Venstre skal udpege en 1. viceborgmester, mens det ligger fast, at De Radikales Heine Skovbak Iversen bliver 2. viceborgmester.