Spidskandidat vil skære i antallet af byrødder

- Siden er der så reguleret ned i nogle kommuner, og det er oftest, fordi diskussionerne bliver for lange, og måske også fordi de større partier er blevet uvenner med nogle fra de mindre og vil have dem uden for indflydelse, forklarer professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, Jørgen Elklit, til TV2 ØSTJYLLAND.

Et af de mindre partier, der så faktisk kunne blive ramt af ændringen i Randers, er Louise Hellmunds eget, Liberal Alliance.



'Tænker ikke på egen vinding'

Noget hun tager med oprejst pande.

- Vi er nødt til at være løsningsorienteret uden at tænke på egen vinding. I dag har vi også en stor og dyr administration, og de penge kunne bruges bedre, mener Louise Hellmund.