Se valgdebatten fra Randers Kommune

Hvad vil politikerne gøre for at sikre, at de ældre får en ordentlig pleje? Og hvad skal der gøres for at sikre en ordentlig infrastruktur?

Det er nogle af de emner, der var til debat, da spidskandidaterne i Randers Kommune torsdag eftermiddag mødtes i en valgdebat arrangeret af TV2 ØSTJYLLAND.



Valgdebatten foregik på Underværket i Randers og sendes direkte på Facebook. Klokken 20 torsdag aften kan den i fuld længde ses på TV2 ØSTJYLLANDs egen kanal, ligesom den kan ses på tv2østjylland.dk.

SE VALGDEBATTEN FRA RANDERS HERUNDER: