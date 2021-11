S-politiker beskyldt for 'fake news': Sendte usandhed ud til vælgerne

Overfor TV2 ØSTJYLLAND siger Ivan Greve, at han husker, at Venstre var varm på tanken om at omdanne Fårvangs plejecenter til et friplejehjem.



- Vi kan som kommune ikke lave et friplejehjem, så derfor er man nødt til at lukke det for at oprette det som et friplejehjem.



- Jeg skriver bare ”lukke”, fordi jeg ikke har ret meget plads at skrive på. Det tænker jeg ikke over, og mere lægger jeg ikke i det.

Du siger, at det er, fordi du ikke har plads nok til at skrive det?

- Ja, jeg laver et lille indstik min valgfolder, og for ikke at skrive på begge sider og alt sådan noget, og derfor skriver jeg det ord.

Se valgfolderen herunder.