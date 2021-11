Rødt flertal giver ikke tredje runde for Odder-borgmester

Med et klart rødt flertal bliver Lone Jakobi (S) den nye borgmester i Odder Kommune.

Det sker, efter Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har siddet i forhandling sammen og nu er nået til enighed:

- Vi har nu aftalt, at jeg bliver borgmester for Odder Kommune, siger Lone Jakobi klokken 03.15.

Enhedslisten Ditte-Marie Theisen, som fik næstflest stemmer i kommunen, bliver viceborgmester og formand for udvalget for Børn og Unge.

Radikale Venstres Kresten Bjerre bliver formand for udvalget for Miljø, Teknik og Klima.

Derudover bliver Socialistisk Folkepartis Marianne Hundebøll formand bliver udvalget for Kultur, Fritid og Borgerinddragelse.

Venstre-borgmester går af

Med en ny borgmester i kommunen betyder det, at Uffe Jensen (V) går af. Hans parti, Venstre, har den største tilbagegang med 7,4 procentpoint. Derfor var det en skuffet mand, der udtalte sig på de anden side af valget.

- Jeg har de største respekt for vælgerne, og de har talt her. Det har jo desværre vist sig ikke at være muligt for mig at fortsætte som borgmester her, og det er jo sådan, spillet er. Men jeg havde selvfølgelig håbet på et andet resultat.

Trods tilbagegang har partiet beholdt sine syv mandater, men efter flere timers konstituering, faldt valget på Socialdemokratiets kandidat.

- Nu takker vi lige så stille af for nu, og så får Odder Kommune en ny borgmester til 1. januar, siger Uffe Jensen, inden han forlader valgstedet ved Spektrum i Odder.

Dansk Folkeparti går tilbage

Foruden Venstre har også Dansk Folkeparti stor tilbagegang med Jan Jørgensen, som deres nye spidskandidat. Partiet går tilbage med 4,7 procentpoint og får dermed nul mandater.

Tidligere i år kom det frem, at tidligere stemmesluger og spidskandidat John Rosenhøj har medvirket i flere ekstreme pornofilm. Det resulterede i, at han efterfølgende meldte sig ud af partiet.

Ved kommunalvalget i 2017 fik John Rosenhøj 950 personlige stemmer. Tidligere på aftenen afviste Jan Jørgensen, at han i år kunne trække lige så mange stemmer.

- Nej, det tror jeg ikke. For jeg når ikke John Rosenhøj til sokkeholderne. Jeg har som ny haft svært ved at sætte mig ind i det på et par måneder, siger han.