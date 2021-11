Radikal stemmesluger afgiver rådmandspost

- Jeg har tidligere sagt, at rådmandsposten ikke er noget for mig. Det er fordi, jeg har et arbejde som arkitekt, som jeg sætter pris på. Som rådmand for kultur og borgerservice har Rabih leveret nogle gode resultater. Han er vores politiske leder, og det skal jeg ikke ind og ændre ved som et nyt ubeskrevet blad, siger Metin Lindved Aydin til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom den nye byrådspolitiker ikke vil være rådmand i denne omgang, afviser han ikke, at det kan ske i fremtiden, hvis den rigtige mulighed byder sig.