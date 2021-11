Pressemøde: Det er sikkert at stemme - men du kan selv gøre noget ekstra

Han fortsætter med at understrege, at kommunerne er velforberedte til valget.

- Derfor er mit vigtigste budskab i dag, at det er trygt og sikkert at stemme i morgen, siger ministeren.

Han siger desuden, at også smittede og udsatte kan møde op og stemme, og at det er bedst at stemme mellem klokken 10 og 15, hvor der traditionelt ikke er så mange, som stemmer.

Brostrøm: Du kan selv gøre ekstra ting

Også Søren Brostrøm understreger, at det er trygt at stemme i morgen.

Vaccinendækningen er høj, og næsten en halv million har fået tredje stik.

- Kommunerne og valgstederne gør en kæmpe indsats for, at valget kan afholdes både trygt og sikkert, og at smitte bliver forebygget, siger han.

- Du kan selv gøre noget ekstra også, understreger Søren Brostrøm.

- Du kan stemme tidligt på dagen. Du kan eksempelvis tage mundbind på og tage egen kuglepen med.