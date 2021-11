Martin så ældre blive umynddiggjort på plejehjem - nu vil han have det stoppet

Hun peger på, at kommunalbestyrelsen løbende har afsat penge til ældreområdet.

- Selvfølgelig har vi et politisk ansvar for at bevilge de fornødne ressourcer. Hvis vi ikke havde gjort det, synes jeg, man kunne klandre os for ikke at tage det alvorligt. Men når vi tværtimod har bevilget penge løbende, synes jeg, vi har gjort, hvad vi kunne, siger Ulla Holm.

Ulla Holm mener ligesom Martin Sørensen, at opkvalificering og uddannelse er vejen frem for at fastholde det nuværende personale.

- Det giver fornyede kræfter og perspektiv med ny viden og indsigter, siger hun.

Vil du afsætte penge til det?

- Hvis der er brug for penge, vil jeg gerne være med til at bevilge de fornødne midler.