Klar til valgaften: Sådan laver du det perfekte valgflæsk

"Løfter, fx om skattelettelser, som en politiker eller et parti afgiver under en valgkamp for at skaffe stemmer". Sådan er definitionen på valgflæsk, hvis man slår op i Den Danske Ordbog. Men det er ikke den eneste definition.

"Madret med flæsk som spises i forbindelse med et valg, fx folketingsvalg." Det er dén definition, vi skal have fat i her.

Står menuen på valgflæsk i aften, når de 98 kommuner skal have ny sammensætning, så kan du med fordel kigge med her, hvis du gerne vil have den helt perfekte omgang flæsk.