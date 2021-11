Fischer holder flertallet i Skanderborg kommune

En af grundene til, at man venter på at nedfælde yderligere, er, at man fortsat mangler de personlige stemmetal.

- Vi har brug for en konstituering, hvor vi får sat de politiske retninger, og så har vi brug for at finde ud af, hvordan de personlige stemmer fordeler sig, så vi kender personerne i byrådet.

Socialdemokratiet er i Skanderborg – ligesom i det meste af landet – gået tilbage ved dette valg. Med næsten 10.500 stemmer er de dog fortsat det største parti.