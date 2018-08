Fra to-værelses lejlighed til 80 ansatte på 10 år

I 2008 fik det unge aarhusianske par Mathilde Mackowski og Tonny Andersen en idé, de ville skabe en virksomhed som kunne give mere rum til voksenleg. I dag er de nomineret til en international pris, og har vundet flere danske iværksætter priser, men det hele startede i en to-værelses lejlighed.

- Vi startede selv med at pakke alt ting og oprette alle produkter i shoppen. Det har været en rejse for os. Jeg sidder som direktør i dag, min rolle er fuldstændig anerledes, end da vi startede, og det gør, at det bliver ved med at være spændende.

I dag har de en virksomhed med 80 ansatte, og er Nordeuropas største sexlegeshop.

Sexlejetøjsforhandleren, Sinful, er den største i Nordeuropa.

- Det er for sindssygt. Det kilder lidt mavsen, fortæller Mathilde Mackowski, medindehaver af Sinful, Aarhus.

Nysgerrighed og mangel på alternativer

Det hele startede med en nysgerrighed og en personlig fornemmelse af, at der manglede alternativer til de eksisterende forhandlere.

- Voksne mennesker glemmer at lege, og vi drømte om at inspirere mennesker, det var en meget naturlig ting for os, og drømmen har hele tiden været drivkraften, fortæller hun.

Men med udbuddet på markedet mente parret ikke, at der var ret mange muligheder:

- Vi skulle selv bruge nogle produkter. Dengang var de fyldt med nøgne damer, og kundeservicen var elendig, så tænkte vi, at det kan vi gøre bedre, fortæller Tonny Andersen, medindehaver af Sinful, Aarhus.

Hos Sinful går de op i at have har produktet i fokus.

Vil skabe dialog

Ifølge Mathilde Mackowski kan sexlegetøj bidrage til meget andet, end blot et ekstra udstyr til soveværelset.

- Det er med til at skabe en dialog om sex, og det gør det nemmere for parret at fortælle partneren, hvad der fungerede, og hvad der ikke gjorde, fordi der er et legetøj med i sengen, mener Mathilde Mackowski.

Den typiske kunde hos Sinful er ifølge Mathilde Mackowski parret i alderen 35-50 år. Af de kunder, som er på hjemmesiden, ligger 72 % nemlig i denne aldersgruppe.

- Vi har nok også fanget nogle kunder, som aldrig har prøvet legetøj før, fordi vi giver dem en fornemmelse af, at her behøver de ikke at gemme sig, siger hun.

I eftermiddag afholder Sinful en reception som markering af 10-året for virksomheden. Til festlighederne kommer en række af områdets andre virksomheder og iværksættere, og derudover deltager Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard (S) også.