Landbrugsaftale på plads: Masser af ros og enkelte skår i glæden

Ifølge Nicolai Wammen er der tale om en meget ambitiøs landbrugsaftale.

- I aften kan vi præsentere en historisk aftale for dansk landbrug, men også for vores klimaindsats. Et meget stort politisk flertal på tværs af partier er blevet enige om en aftale. Den gør det muligt for os at når vores målsætninger for klimaet, samtidig med, at vi holder hånden under landbruget, siger han mandag aften.

Konkret er aftalen indgået mellem regeringen, Venstre, SF, Dansk Folkeparti, de radikale, Enhedslisten, de konservative, Nye Borgerlige, LA og Kristendemokraterne.

CO2-reduktion på 7,4 millioner ton

Regeringen præsenterede sit udspil til landbrugsaftalen allerede tilbage i april 2021. Her var udgangspunktet, at landbruget skal have reduceret CO2-udledningen med 7,1 millioner tons, når vi rammer 2030.

I den endelig aftale fremgår det, at aftalepartierne har en fælles ambition om at nå CO2-reduktioner på 7,4 millioner ton i 2030.



Aftalen byder dog kun på initiativer, der sikrer en reduktion på 1,9 millioner ton.

Derudover skal der tilføres 3,8 milliarder kroner fra staten til den grønne omstilling.

Helt afgørende med en bred aftale

Ifølge TV 2s politiske analytiker Jesper Vestergren har det været et stort ønske for både rød og blå blok at indgå en bred aftale.

Det giver nemlig en sikkerhed for erhvervslivet, at det er en stabil aftale, som består, selvom regeringsmagten skulle skifte i fremtiden.

På tværs af partierne er der mandag aften glæde over, at den brede aftale blev til virkelighed.



Fra Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre, lyder det:

- Det har været hårde forhandlinger, og det har taget lang tid. Men det har været det hele værd at vente på, siger han.

Hos landmændene i Landbrug & Fødevarer er der glæde over, at det lykkedes at lande en bred aftale om landbrugets grønne omstilling.

- Det er rent ud sagt en kæmpe lettelse, at der er indgået en bred aftale. Vi har arbejdet benhårdt for ikke at blive kastebold mellem rød og blå blok i årene, der kommer. Det er lykkedes, og det er jeg glad for, siger formand Søren Søndergaard i en pressemeddelelse.