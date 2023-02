Würtz og Bitz lægger stridsøksen i graven

For nylig blev Horsens-keramikeren Kasper Würtz tildelt en erstatning på 6,4 millioner kroner i Sø- og Handelsretten. Erstatningen er givet for krænkelse af ophavsretten.

Nu er de to parter ved et møde blevet enige om at afslutte den syv år lange strid og finde en løsning, så der i fremtiden ikke opstår ny uenighed eller tvivl om rettigheder. Det oplyser de i en pressemeddelelse.

- Jeg har valgt at fokusere på at få lukket sagen en gang for alle, således at jeg kan fokusere på min familie, min virksomhed og på at komme videre. Det har altid vægtet mere for mig end økonomi, lyder det fra Kasper Würtz.

Fornuftig løsning

Christian Bitz mener, at de to parter har fundet en fornuftig løsning, selvom han og Kasper Würtz ikke ser ens på tingene.

- Jeg havde meget gerne været denne ulykkelige sag foruden. Kasper og jeg har set forskelligt på en række forhold, og medierne har haft deres egen dagsorden, der bestemt ikke har gjort det nemmere at løse sagen i mindelighed. Men nu er der fundet en fornuftig løsning, der omsider gør det muligt for hver af os at komme videre i livet, siger han.

Ingen af partnerne ønsker at uddybe yderligere, hvad aftalen og løsningen drejer sig om.