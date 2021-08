Winni har gået med hat i 35 år: - Det giver noget særligt at have hat på

Hatteklubben er som udgangspunkt et fællesskab, hvor ligesindede kan dele deres passion for hatte, men der ligger også en lille mission bag foreningen. De vil nemlig gerne have flere mennesker til at gå med hat.

- Det er noget helt særligt at gå med hat. Det gør at du rejser hovedet på en bestemt måde, og du er mere stolt af, at du tør være den, du er. Og så pynter det jo også godt i bybilledet, når mange bærer hat, siger Winni Abildgaard.