Vil udnytte corona-nedlukning: Vejarbejde udvides

- Dermed kan vi lave én samlet flade af helt ny asfalt, fremfor at det bliver et kludetæppe af asfalt, der er lappet sammen. Når vi spærrer for en del af trafikken i krydset, kan vi udføre større dele af ombygningen på én gang, og det giver et bedre resultat, siger Allan Lyng Hansen.

Ombygningen af krydset er en del af opgraderingen af Langmarksvej til en nordlig ringforbindelse uden om midtbyen. Det er en del af en større trafikplan for byen, som skal medvirke til flytte bilister væk fra den centrale del af byen og ud på de større veje.



Hele ombygninen af krydset forventes at være færdigt ved udgangen af marts.