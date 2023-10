Vil pumpe millioner i fodboldklub

Den amerikanske investorgruppe Carlisle Capital Corporation er klar til at hoste op med 25 millioner kroner for at få aktiemajoriteten i AC Horsens.

Det oplyser fodboldklubben fra landets næstbedste række på sin hjemmeside tirsdag.

Investeringen vil ske som led i en kapitalforhøjelse, hvor der udstedes nye aktier i selskabet bag fodboldklubben.

Hvis to tredjedele af de nuværende aktionærer godkender kapitalforhøjelsen på en ekstraordinær generalforsamling 1. november, kommer amerikanerne til at eje lidt over 52 procent af AC Horsens, skriver Horsens Folkeblad.

Carlisle Capital Corporation kan sågar komme til at eje endnu mere af AC Horsens.

Investorgruppen har således tilbudt de nuværende aktionærer at opkøbe aktier. Det vil amerikanerne maksimalt bruge 6,9 millioner kroner på.

AC Horsens meddelte allerede 2. oktober, at man lå i forhandlinger med en udenlandsk investor, og den investor er der altså nu kommet navn på.

Carlisle Capital Corporation har hovedsæde i Boston, Massachusetts.

- Bill Binnie grundlagde Carlisle Capital Corporation i 1984 og har lige siden stået i spidsen for investeringsfirmaet, der blandt andet har investeret i medievirksomheder og ejendomme - både i USA og i andre lande, skriver AC Horsens på sin hjemmeside.

Bill Binnie hedder med rette William Harrison Binnie og har allerede haft en del berøring med sport. Han har således været med til at vinde racerløbet Le Mans to gange i LMP2-klassen.

Han har desuden bevæget sig i amerikansk politik. I 2010 stillede han op som republikansk kandidat til Senatet. Og nu vil han altså ind i dansk fodbold.

- Foruden Carlisle Capitals ressourcer og tydelige professionalisme vil dette give os adgang til en række unikke kompetencer omkring scouting, træning og faciliteter, som vil kunne løfte klubben til det næste niveau.

- Samtidig er det min opfattelse, at familien bag kommer med de samme fundamentale værdier, som vi har, hvilket vil være et solidt fundament for, at vi kan lykkes sammen, siger bestyrelsesformand Claus Olsen.

Divisionsforeningen skal godkende nye ejere i de bedste danske fodboldrækker. Carlisle Capital Corporation ejer ikke andre fodboldklubber, oplyser AC Horsens.