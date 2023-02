Vil klage over dom om 83 pistoler

En svensk-ungarsk mand ønsker at klage over Danmark, efter at han forleden blev dømt som grov kriminel, der bestilte i alt 83 pistoler i handler indgået på nettet.

Det oplyser advokat Henrik Dupont Jørgensen, der netop har forsvaret manden i Højesteret.

- Jeg ved, at min klient ønsker at indbringe sagen for Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, siger advokaten.

Andreas Andras Kassai, der har boet i Göteborg, fik den strengest mulige straf for våbenhandel, da han blev idømt fængsel i otte år.

Sagen er også usædvanlig, fordi politiet under efterforskningen brugte agenter - det vil sige, at forklædte betjente deltog i kriminalitet. Det var lokkemad fremstillet af amerikansk politi. Senere indledte amerikansk politi et samarbejde med danske kolleger, og det blev til leverancer først i Vamdrup og derefter på rastepladsen Ejer Bavnehøj Vest i Skanderborg Kommune.

Det var ved forhandlinger på en af markedspladserne på de mørke sider på internettet, Dark Web, at han i 2019 aftalte at købe de mange skydevåben.

Alexandrea og Matt stod bag butiksvinduer med tilbud om salg, og Jim Brandt var ivrig efter at købe.



Senere viste det sig, at sælgerne var politifolk i en amerikansk politienhed. Leverancer blev aftalt til at finde sted i Danmark. Og til sidst lykkedes det for politiet at sætte lighedstegn mellem Jim Brandt og Andreas Kassai i Göteborg.