Vidner søges: Kvinde slået i ansigtet af fremmed

En 51-årig kvinde kom mandag aften gående på gaden i Horsens.

I det hun passerer en mand på gaden, henvender hun sig til ham, fordi hun mener, at han taler til hende. Det resulterer ifølge politiet i, at han slår hende to gange i ansigtet.

Manden, som kvinden ikke kender i forvejen, forsvinder derefter i en ukendt retning.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi.