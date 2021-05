Vicevært hjælper unge flygtninge på rette spor: - De føler sig udenfor

”Vi skal løfte i flok”

Derfor er hans største mission nu, at unge med anden etnisk baggrund skal have en bedre opvækst i Danmark, end han selv har haft. Og han ser ikke noget problem i, at han som vicevært tager så stort et ansvar på sine skuldre.

- Jeg ved godt, det ikke er en boligforenings ansvar, men vi er nødt til at løfte i flok. Jeg vil gerne være et forbillede for dem, og hvis jeg kan redde et par stykker af de her unge og sende dem videre i samfundet, så synes jeg faktisk, at jeg har reddet verden, siger han.

Det er medarbejderne i Andelsboligforeningen Odinsgaard i Sundparken i Horsens, der udpeger de unge drenge og spørger, om de har lyst til at Hjælpe Ulfi Yücelbas i værkstedet.