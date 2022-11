Velux varsler fyringer efter fald i salget

Faldende købelyst hos forbrugerne som følge af de aktuelle økonomiske udfordringer i samfundet får nu direkte konsekvenser for medarbejderne hos vinduesproducenten Velux, der varsler fyringer.

- Forbrugerne bruger i øjeblikket færre penge på at vedligeholde og forbedre deres hjem. Vi har derfor brug for at skrue ned for vores produktion. Desværre betyder det, at vi må sige farvel til dygtige og dedikerede kolleger på nogle af vores fabrikker, skriver Iben Schmidt Helbirk, der er Executive Vice President i VELUX Gruppen i en pressemeddelelse.

Rammer fabrik i Østbirk

Op mod 430 medarbejdere risikerer at miste deres job, og fyringerne rammer fabrikker i Polen, Danmark, Ungarn, Slovakiet og Tyskland.

I Danmark gælder det A/S Østbirk Bygningsindustri mellem Horsens og Skanderborg. Hvor mange medarbejdere, der skal afskediges de enkelte steder, ligger endnu ikke fast, men skal afklares i den kommende tid.

- Det er aldrig en nem situation at skulle sige farvel til kolleger, og gennem dialogen med myndigheder og fagforeninger vil vi gøre, hvad vi kan for at hjælpe de berørte medarbejdere så godt som muligt, skriver Iben Schmidt Helbirk.

VELUX har i dag salgs- og produktionsaktiviteter i mere end 36 lande og beskæftiger omkring 12.500 medarbejdere.