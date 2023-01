Var tiltalt for vanvidskørsel - så endte han i dødsulykke

27. august sidste år kørte manden atter vanvidskørsel, mener anklagemyndigheden. Igen var han beruset, og igen udsatte han andre for fare, hævdes det.

Med høj fart kørte han op bag i en bil ved betalingsanlægget på Storebælt, lyder det i tiltalen. Et par dage efter døde en 61-årig kvinde fra Randers af sine kvæstelser.

Mange hastesager

I Retten i Horsens siger Trine Poulsen, at sagsbehandlingen illustrerer problemet med lange ventetider ved domstolene.

- Jeg havde en aftale om foretræde for Folketingets retsudvalg i efteråret, og her ville jeg have taget sagen med for at vise politikerne, at det har en konsekvens, at vi ikke kan følge med. Og her har det så haft den yderste konsekvens, siger hun.

Retspræsidenten siger, at man naturligvis ikke kan fastslå, at dødsulykken ville have været forhindret, såfremt retten havde haft tilstrækkelige ressourcer til at behandle den første sag i tide, men alligevel er forløbet beklageligt.