Vandværk leverede forurenet drikkevand: Nu kan det drikkes

Tommy Krog Abrahamsen fortæller, at han har kigget drikkevandsanalyserne igennem for Torstrup Vandværk, og at der i de seneste målinger ikke har været målt en overskridelse af grænseværdierne for PFAS.

Han er derfor ikke nervøs for at drikke af vandet.

Tidligere måling af PFAS

Det er en måling tilbage fra februar, der er grunden til, at Horsens er nævnt på Styrelsen for Patientsikkerheds liste.

I en ud af fire vandboringer på Torstrup Vandværk viste der sig at være målt en overskridelse af grænseværdierne for PFAS-stoffer. Værdien var her fem gange højere end det tilladte.

Ifølge Tommy Krag Abrahamsen, må der i vandet max være to nanogram PFAS-stoffer per liter, og målingen for februar viste 10,2 nanogram per liter. Værdien for PFAS-stoffer var derfor omkring 5 gange højere end det tilladte.