Værksted idømt stor bøde efter lærlings ulykke

Et autoværksted i Horsens nægtede sig skyldig i at være skyld i en ulykke, hvor en mindreårig lærling kom til skade, da vedkommende blev ramt af en fjeder i panden.

Men Retten i Horsens valgte at se bort fra deres forklaring og idømte autoværkstedet en bøde på 54.600 kroner for at være ansvarlig for ulykken, der fandt sted den 14. januar for to år siden.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi på X.