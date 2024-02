Usædvanligt 112-opkald: Mand sad fast i støvsugeren

Sydøstjyllands Brandvæsen blev onsdag aften sendt ud til én af de mere sjældne redningsopgaver.

En ældre kvinde ringede 1-1-2, og fortalte, at hendes mand var i store smerter og havde brug for akut hjælp, så flere brandfolk blev sendt afsted for fuld udrykning, fortæller indsatsleder Aqqaluk Petersen til TV2 Østjylland.

- Det viste sig, da vi var på vej derud, at mandens ene hånd sad fast i røret til en støvsuger. Det var én af de der teleskopstænger, man kan hive op og ned, og her sad han altså fast med det hud, der er mellem tommel og pegefinger, siger Aqqaluk Petersen, der var i løbende kontakt med en sundhedsfaglig medarbejder på vagtcentralen, der fulgte med på video-livestreaming direkte til anmelderen.

- Vi fik hurtigt hjulpet manden fri ved hjælp af noget opvaskemiddel. Det var en ting, som en nabo nok kunne have hjulpet med, men jeg anerkender naturligvis, at de i situationen har følt et behov for at ringe 1-1-2, da han virkelig havde ondt. Det er dog én af de mere usædvanlige indsatser, vi har været ude til, siger indsatslederen.