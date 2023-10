Unge hærger forfalden ejendom: Pludselig brændte den

En forfalden ejendom på hjørnet af Nørrestrandsgade og Ane Staunings Vej i det nordlige Horsens skaber utryghed blandt naboerne. Ejendommen har stået ubeboet hen i en længere periode, og ifølge Vibeke Jessen, der er blandt de nærmeste naboer, er bygningen blevet opholdssted for unge mennesker og andre, der fester og larmer i huset. - Vi oplever jo en trafik derinde jævnligt af alle mulige mærkelige mennesker. Jeg tror også, at de i perioder har gemt stoffer derinde. Unge mennesker fester der - især når der er dårligt vejr. De kan jo komme ind over alt i den ejendom, siger hun til TV2 Østjylland.

Personerne, der kommer på adressen, nøjes dog ikke med fest og larm. - For nylig var der igen nogle inde, som smadrede de sidste vinduer, så der ligger glasskår ud over det hele, fortæller Vibeke Jessen. Satte ild til huset Dagen efter TV2 Østjylland talte med den bekymrede nabo, eskalerede situationen yderligere, da der blev sat ild til huset. Ifølge indsatslederen ved Sydøstjyllands Brandvæsen stod der flammer ud ad vinduet på husets førstesal og gennem taget, da brandvæsnet kom frem. Det lykkedes at slukke branden, og ingen mennesker kom til skade. Politiet har efterfølgende efterlyst vidner, da fem personer blev set løbe fra huset. - Det var lige præcis det, vi frygtede. Mine børnebørn bor over mig, min udlejer har små drenge, og alle er simpelthen utrygge. Både for at gå forbi, men også om aftenen, når der er al den her larm, siger Vibeke Jessen.

Da Vibeke Jessen kom hjem 23. februar, var nabobygningen brændt. Foto: Privatfoto

Føler sagen står stille TV 2 Østjylland har talt med Sydøstjyllands Politi, der bekræfter, at de har modtaget en del anmeldelser fra naboerne om uro det seneste år. - De går på, at der er nogen, der tager ophold inde i bygningen, laver hærværk og skaber uro og så sagen om ildspåsættelse for nylig. Det er desværre en ofte set problemstilling, når der er forladte bygninger i centrum af byen, siger vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, Finn Ellesgaard. Han forklarer, at politiet ikke umiddelbart kan gøre mere, da det er kommunen, der er myndighed i forhold til bygninger i Horsens. Vibeke Jessen føler, at sagen står stille, mens utrygheden stiger. - Når vi har ringet til politiet, er de kommet, hvis de har haft tid. Og ellers siger de, at de ikke kan gøre noget ved det, og vi må ringe til kommunen. Så det er sådan frem og tilbage. Politiet siger ring til kommunen, og kommunen siger ring til politiet. Det har stået på i over et år. Hele grunden derinde ser jo frygteligt ud. Jeg kan ikke forstå, at kommunen ikke gør noget ved det, siger hun.

Ejendommen bærer i det hele taget stærkt præg af hærværk og rod. Foto: Privatfoto

Ifølge en skrivelse, hun har modtaget fra Horsens Kommune i april, har afdelingen for Teknik og Miljø udstedt et varsel om påbud til ejeren 9. februar i år og et egentlig påbud den 7. marts. Samtidig fremgår det af skrivelsen, at kommunen også overvejede en politianmeldelse tilbage i foråret. - Det vi egentlig bare har bedt om er, at nogen tager ansvar og sætter plader på alle vinduer og får det lukket af, siger Vibeke Jessen. Ejer: Har forsøgt at lukke af TV2 Østjylland har kontaktet ejendommens ejer, Ulrik Strøjer Mikkelsen, som forklarer, at han flere gange har forsøgt at barrikadere huset – blandt andet ved at skrue dørene til, så man ikke kan komme ind. - Lige så hurtigt jeg kan få det barrikaderet, lige så hurtigt brækker de bare dørene op igen og smadrer vinduerne. Det er også det, der er sket nu, hvor de har sat ild til huset. Det er ikke godt, siger Ulrik Strøjer Mikkelsen.

Stod det til Ulrik Strøjer Mikkelsen blev det hele revet ned, så han kunne bygge nye boliger på grunden. Foto: Privatfoto

Han vil gerne rydde grunden og opføre nye boliger, men det projekt er strandet. - I min verden er det en byggegrund. Det er det, jeg laver. Jeg køber ejendomme op og udvikler dem til projekter. Jeg har et færdigtegnet projekt, men jeg kan bare ikke få lov at lave det, siger han. Ifølge Ulrik Strøjer Mikkelsen har Horsens Kommune planer om at anlægge en vej i forbindelse med et byfornyelsesprojekt i bydelen, og derfor kan han ikke få tilladelse til sit projekt. Er nu meldt til politiet TV2 Østjylland har kontaktet Horsens Kommune for at høre, hvad man her kan gøre for de utrygge naboer? Kommunikationschef Lars Bjørn Petersen oplyser, at kommunens folk er opmærksomme på de forfaldne bygninger, men at handlemulighederne er begrænsede i forhold til at barrikadere døre og vinduer, som Vibeke Jessen efterspørger, da der er tale om en anden mands ejendom.

Hvordan kan det være, at forholdet ikke er blevet meldt til politiet, som I skrev, I ville i april? - Af forskellige årsager er sagen ikke blevet politianmeldt tidligere. Det kan dog oplyses, at sagen nu er overdraget til politiet. Politianmeldelsen vedrører manglende efterkommelse af påbud om sikring mod, at ejendommen tages i besiddelse af uvedkommende, skriver Lars Bjørn Petersen. - Ligeledes er Horsens Kommunes Byggesagsafdeling i gang med at se på, om den nedbrændte bygning medfører nye forhold, der er i strid med byggeloven, tilføjer han.