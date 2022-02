Ung mand døde efter overfald - gerningsmænd skal 12 måneder i fængsel

I hjælpeløs tilstand

De fire mænd blev fundet skyldige i at have efterladt en døende mænd i hjælpeløs tilstand uden at tilkalde hjælp eller forsøge genoplivning.

Specialanklager Anna Holm Christensen argumenterede for straffe mellem to og to og et halvt års ubetinget fængsel til de tiltalte.

De fire har alle nægtet sig skyldige i anklagen om vold med døden til følge.