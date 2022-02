Undgå at glemme bryllupsdagen – bliv gift på helt særlig dag

Næste gang, at chancen byder sig for at blive gift på en palindromdag er ifølge TV2 ØSTJYLLANDS egne beregninger den 3. februar 2030 - altså 03.02.2030

Husk reservation

Selve vielsen ved drop in-brylluppet i Torsted Kirke består af en 15 minutter lang seance med et almindeligt bryllupsritual – dog uden personlige taler.

- Hvis I hverken er til rådhuset eller til det store kirkebryllup… Så kan I blive gift ved et hyggeligt, intimt og festligt Drop In-Bryllup i Torsted Kirke, skriver kirken på sin Facebook-side.

Selvom det kan lyde som om, at man bare kan komme fra gaden, kræver et drop in-bryllup i Torsted Kirke dog en reservation, som kan laves ved at kontakte kirkekontoret.