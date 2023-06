Tre svært tilskadekomne efter sammenstød med lastbil

Tre personer meldes svært tilskadekomne efter et færdselsuheld, der er sket i krydset ved Løvetvej og Vingumvej i Grædstrup nær Horsens.

Det oplyser vagtchef Halfdan Kramer ved Sydøstjyllands Politi.

- Der er tale om en ulykke, hvor en varebil og en lastbil er stødt sammen. Det tyder på, at varebilen er kørt ud for sin ubetingede vigepligt, så chaufføren i lastbilen ikke har haft en chance for at undgå kollisionen, siger Halfdan Kramer til TV2 Østjylland.

- Lastbilchaufføren er uskadt, mens de tre personer i varebilen altså er svært tilskadekomne. Vi har tilkaldt en akutlægehelikopter og ambulancer, og vi arbejder fortsat på stedet. Der er også tilkaldt en bilinspektør, der skal undersøge omstændighederne omkring ulykken.

Ulykken blev anmeldt klokken 07.07.

Opdateres...