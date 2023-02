Torben undrer sig over bøde, og han er langtfra alene

Han undrer sig over, hvordan han kan få en bøde, når han brugt et system, APCOA selv har lavet.

Torben Fjellerup Bredvig parkerede 4. februar i parkeringshuset i Levysgade i Horsens. Han brugte som altid nummerpladescanner til at registrere sin bil ved at bruge APCOA FLOW via en app på hans telefon.

Da han fik sin parkeringsafgift lavede han et opslag i en Facebookgruppe for borgere i Horsens. Her efterlyste han andre, der havde prøvet noget lignende i samme parkeringshus.

- Folk er rimeligt irriteret over det p-hus. De her nemme systemer skal bare fungere, og hvis det er fordi, deres system ikke fungerer, så skal folk ikke have en p-bøde, siger Torben Fjellerup Bredvig.

Han har kontaktet APCOA og bedt dem om at annulere hans parkerings-afgift.

- Jeg er bare forbruger. Jeg er ikke ekspert, jeg har ikke sat mig ind i diverse apps. Jeg tjekker, at jeg holder det rigtige sted og at bilen er registreret, og så går jeg videre. Der mener jeg, at de er eksperterne, og de skal være sikre på, at deres p-hus virker, siger han.

Der sker fejl

TV2 Østjylland har været i kontakt med APCOA. De ønsker ikke at stille op til interview, men de har sendt et skriftligt svar.

'I forbindelse med aflæsning af nummerpladerne, kan der desværre i få tilfælde ske, at det ikke er muligt at aflæse nummerpladen, hvis ovenstående ikke overholdes.'

'En fejlaflæsning eller manglende aflæsningsmulighed kan således eksempelvis skyldes, at nummerpladen er beskidt eller at der er rustne skruer på nummerpladen. Yderligere kan manglende aflæsningsmulighed skyldes, at parkanten der forlader parkeringsanlægget, kører så tæt et forankørende køretøj, at nummerpladen ikke er synlig for kameraerne.'

De opfordrer Torben Fjellerup Bredvig og andre utilfredse kunder til at henvende sig til APCOA. Man skal ikke betale sin afgift, før en eventuel klagesag er afgjort, da sagen bliver sat i bero.