To mænd kendt skyldige i dødsvold i Lunden

Det fortæller advokat Mette Grith Stage, der er forsvarer for den ene af mændene.

- Retten er nået frem til, at der blev udøvet grov vold, og at det blev gjort af de to mænd i forening. Og at det er volden, der gav offeret de skader, som gjorde, at han afgik ved døden, siger hun.

Overfaldet fandt sted en lørdag aften i parken Lunden i Horsens.



Døde af sine kvæstelser

Retten mente også, at de to mænd burde have indset, at så grov vold kunne koste manden livet.

Episoden fandt sted en weekend i april forrige år. Her slog de tiltalte ifølge anklageskriftet den 22-årige med knyttede næver, ligesom de sparkede ham og gav ham knæspark i hovedet og på kroppen.