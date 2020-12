To mænd fra Horsens sigtet i stor international narkosag

Og det internationale samarbejde bliver fremhævet af politiinspektøren for Særlig Efterforskning Vest.

- Den her sag er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er at have et godt internationalt politi-samarbejde. Vi har løbende koordineret aktioner og anholdelser med vores kolleger i flere andre lande, og nu har marokkansk politi så hjulpet os med at få fat i de to mænd, der længe har været efterlyst, udtaler politiinspektør for Særlig Efterforskning Vest, Carit Andersen, i en pressemeddelelse.



120 års fængsel

Særlig Efterforskning Vest slog til den 7. marts 2018 i en koordineret aktion med dansk, svensk, hollandsk og spansk politi. I alt 20 personer blev anholdt og over et ton hash blev beslaglagt.

41 personer er allerede blevet dømt i samme sag eller udløbere af sagen, og der er samlet set uddelt omkring 120 års fængsel.

De to mænd fra Horsens fik politiet ikke fat på i første omgang, men de blev varetægtsfængslet in absentia, og mere end to år efter kan de nu møde fysisk frem til grundlovsforhøret.



Anklagemyndigheden vil anmode om lukkede døre ved grundlovsforhøret, der er planlagt til at begynde kl. 13.30 i Retten i Horsens.