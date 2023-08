To mænd anholdt for handel med store mængder narkotika

To mænd er onsdag blevet anholdt og sigtet for at være involveret i organiseret handel med store mængder hård narkotika.

Det oplyser politiets nationale enhed for særlig kriminalitet, NSK.

Der er tale om en 41-årig mand fra Horsens og en 37-årig mand fra Jyllinge. Førstnævnte er ifølge NSK tilknyttet en rockergruppering.

- Vi er tilfredse med dagens anholdelser, der viser, at vi igen har bremset personer, der står bag organiseret distribution af hård narkotika til Danmark, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard i en pressemeddelelse fra NSK.

De anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Horsens torsdag klokken 10, hvor der vil blive anmodet om dørlukning.